"Aniquilação Total" chegou à Netflix na passada quinta-feira, dia 30 de novembro. No fim de semana de estreia, a série de oito episódios conquistou os espectadores e chegou à liderança do top diário do serviço de streaming em Portugal.

Apresentada como uma comédia de ação explosiva "obscena e emocionante", a primeira temporada segue uma equipa de forças especiais de elite que tenta impedir uma ameaça mortífera em Las Vegas.

"Após uma celebração recheada de álcool, drogas e sexo, a equipa descobre que a bomba que desativou era falsa. Não obstante os efeitos do álcool e de todos os excessos, a equipa terá de fazer das tripas coração e superar problemas pessoais para encontrar a verdadeira bomba e salvar o mundo", resume a Netflix.

Com realização e argumento de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald, "Aniquilação Total" conta com Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lázaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske e Eugene Kim no elenco principal.