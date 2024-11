Depois de "Baby Reindeer", Richard Gadd está a trabalhar numa nova série. Além de escrever e produzir, o britânico vai protagonizar "Half Man", anteriormente apresentada como "Lions", ao lado de Jamie Bell.

A série foi encomendada pela BBC no início de 2024. Em junho, a HBO juntou-se ao projeto e Richard Gadd foi escolhido como criador, argumentista e produtor executivo - inicialmente, o ator não foi convocado para ser um dos protagonistas.

Em "Half Man", o britânico vai dividir protagonismo com Jamie Bell ("Desconhecidos"). Os atores vão vestir a pele dos irmãos Ruben e Niall.

A série vai acompanhar dois irmão ao longo de quase quatro décadas. "Quando Ruben, o irmão distante de Niall, aparece no seu casamento, há uma explosão de violência que nos leva ao passado das suas vidas. Abrangendo quase quarenta anos, desde os anos 80 até o presente, a ambiciosa série vai acompanhar os altos e baixos do relacionamento dos irmãos, desde o seu encontro na adolescência até à separação na vida adulta", resume a sinopse.

Em comunicado, Richard Gadd relembra que "Os Sopranos", "The Wire" ou "OZ" são algumas das suas séries favoritas da HBO. "Sempre foi um sonho trabalhar com a HBO e fazer parte do seu incónico catálogo de série. Estou muito agradecido à Francesca Orsi (chefe de drama da HBO), Kara Buckley (vice-presidente sénior de drama da HBO) e Clint LaVigne (vice-presidente de drama da HBO) por me darem esta oportunidade", frisou o comediante, que não fará parte do elenco.