Richard Gadd tornou-se mundialmente conhecido com "Baby Reindeer", série da Netflix que se tornou um fenómeno de popularidade. Agora, o comediante britânico prepara-se para um novo desafio, mas na concorrência.

Segundo a revista Variety, o humorista será criador, guionista e produtor executivo de "Lions", série produzida pela HBO e pela BBC. Esta quinta-feira, o serviço de streaming confirmou que celebrou um acordo com o canal britânico para uma temporada de seis episódios.

Em comunicado, Richard Gadd relembra que "Os Sopranos", "The Wire" ou "OZ" são algumas das suas séries favoritas da HBO. "Sempre foi um sonho trabalhar com a HBO e fazer parte do seu incónico catálogo de série. Estou muito agradecido à Francesca Orsi (chefe de drama da HBO), Kara Buckley (vice-presidente sénior de drama da HBO) e Clint LaVigne (vice-presidente de drama da HBO) por me darem esta oportunidade", frisou o comediante, que não fará parte do elenco.

"Lions" vai acompanhar dois irmão ao longo de quase quatro décadas. "Quando Ruben, o irmão distante de Niall, aparece no seu casamento, há uma explosão de violência que nos leva ao passado das suas vidas. Abrangendo quase quarenta anos, desde os anos 80 até o presente, a ambiciosa série vai acompanhar os altos e baixos do relacionamento dos irmãos, desde o seu encontro na adolescência até à separação na vida adulta", resume a sinopse.