“Arrepios”, a nova série assustadora inspirada nos livros de sucesso mundial de R.L. Stine, chega ao Disney+ no dia 13 de outubro.

Os cinco primeiros episódios (do total de 10) estreiam-se no âmbito das celebrações de "Hallowstream", com novos episódios a serem disponibilizados todas as semanas.

"O franchise 'Arrepios', de R.L. Stine, é um fenómeno da cultura pop que ocupa um lugar especial nos corações de pessoas de todas as idades", frisa Ayo Davis, presidente da Disney Branded Television. "Estamos encantados por trazer esta nova série arrepiante a audiências de todo o mundo com uma grande estreia no Disney+, que esperamos que não só cative novos públicos com os seus momentos emocionantes e arrepiantes, mas também os fãs de longa data nostálgicos pelas histórias que são um pilar da sua geração", acrescenta.

Veja o teaser:

A série "Arrepios" segue um grupo de cinco estudantes do secundário que embarcam numa jornada sombria e distorcida para investigar a morte trágica, que ocorreu há 30 anos, de um adolescente chamado Harold Biddle - ao mesmo tempo que descobrem segredos sombrios do passado dos seus pais.

Publicada pela Scholastic, "Arrepios" é uma das séries de livros mais vendidas de todos os tempos, com mais de 400 milhões de livros impressos em 32 idiomas. A nova série de televisão baseia-se em elementos de cinco dos livros mais populares para pré-adolescentes, incluindo "O Sorriso da Morte", "A Máscara Maldita", "O Feitiço do Relógio de Cuco", "A Vingança das Minhocas" e “A Noite do Boneco Vivo".

“Arrepios” conta com as participações de Justin Long ("Barbarian") e Rachael Harris ("Lucifer"), juntamente com novos talentos como Zack Morris ("EastEnders"), Isa Briones ("Star Trek: Picard"), Miles McKenna ("Guilty Party"), Ana Yi Puig ("Gossip Girl") e Will Price ("The Equalizer").