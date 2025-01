"Todos já estacionámos num parque de estacionamento. Paremos agora para pensar nas histórias que nele existem": é isso que acontece na série "Lugar 54". Criados por Bernardo Lopes e Francisco Mira Godinho, os episódios chegam a 1 de fevereiro à RTP Play.

A série de cinco episódios, numa produção de Omaja para a RTP Play, vão ser apresentadas cinco histórias diferentes que vão do romance ao terror, passando pelo drama, a comédia, o crime e o social.

"Com o 'Lugar 54' quisemos fazer uma série de ficção de cinco episódios que decorre num único lugar de um parque de estacionamento subterrâneo, explorando as personagens que por ele passam. O nosso objetivo com esta série é fazer do Lugar 54 um lugar comum, onde todos os espectadores irão ver ou reviver uma história que poderá ser sua. A experiência ultrapassará o ecrã, pois a próxima vez que o público parar num parque vai imaginar os objetos, as pessoas e as emoções que nele habitam”, explicam os criadores.

O elenco conta com Beatriz Godinho, Nuno Nolasco, João Nunes Monteiro, José Pimentão, Vicente Gil, Salvador Gil, Filipe Crawford, Marina Leonardo Carolina Passos Sousa, Miguel Amorim e Soren Hellerup.