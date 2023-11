Há novidades para os fãs de "The Bear".

Esta segunda-feira, dia 6 de novembro, o serviço de streaming Hulu confirmou que a série vai contar com uma terceira temporada. Em Portugal, os episódios das duas primeiras temporadas podem ser vistos no Disney.

A segunda temporada estreou-se em agosto no serviço de streaming e acompanha Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nos seus esforços para transformar o seu modesto restaurante de sanduíches num estabelecimento de nível superior.

"À medida que desmantelam o restaurante por completo, os membros da equipa embarcam nas suas próprias jornadas transformadoras, vendo-se forçados a enfrentar o passado e a refletir sobre quem querem ser no futuro. É claro que acaba por se tornar evidente que a única coisa mais difícil do que gerir um restaurante é abrir um novo, e a equipa tem de conciliar a burocracia absurda de licenças e empreiteiros com a beleza e a agonia criativa do planeamento de ementas", adianta o Disney+.

A mudança traz também um novo foco na hospitalidade. "À medida que toda a equipa é forçada a unir-se de novas formas, ultrapassando os limites das suas capacidades e relações, também aprendem o que significa estar ao serviço, tanto dos clientes como uns dos outros", resume o serviço de streaming.

A série de episódios de meia hora conta ainda com Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, com Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e a recém-chegada Molly Gordon em papéis recorrentes.

A série arrecadou também vários prémios na sua primeira temporada, incluindo a distinção como Programa de TV do Ano do AFI, e ainda um WGA Award, um PGA Award, um Film Independent Spirit Award, um American Cinema Editors Award e um ACE Eddie Award. Jeremy Allen White conquistou também o prémio de interpretação de comédia nos Globos de Ouro, nos SAG Awards e nos Critics Choice Awards.

"The Bear" foi criada por Christopher Storer (“Ramy”, “Eighth Grade”), que tem a função de produtor executivo ao lado de Joanna Calo (“BoJack Horseman”, “Undone”), Hiro Murai (“Atlanta”, “Station Eleven”), Josh Senior e de Matty Matheson, com Tyson Bidner (“Ramy”) como produtor.

Veja o trailer: