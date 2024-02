"The Bear", série que triunfou nos Emmys e nos Globos de Ouro, vai contar com uma terceira temporada, que se estreia no próximo verão.

Na passada semana, John Landgraf, chairman da FX, confirmou que os novos episódios chegam ao serviço de streaming, nos Estados Unidos, em junho.

O CEO adiantou ainda que todos os episódios da terceira temporada serão lançados no mesmo dia.

A segunda temporada estreou-se em agosto no serviço de streaming e acompanha Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nos seus esforços para transformar o seu modesto restaurante de sanduíches num estabelecimento de nível superior.

"À medida que desmantelam o restaurante por completo, os membros da equipa embarcam nas suas próprias jornadas transformadoras, vendo-se forçados a enfrentar o passado e a refletir sobre quem querem ser no futuro. É claro que acaba por se tornar evidente que a única coisa mais difícil do que gerir um restaurante é abrir um novo, e a equipa tem de conciliar a burocracia absurda de licenças e empreiteiros com a beleza e a agonia criativa do planeamento de ementas", adianta o Disney+.

A mudança traz também um novo foco na hospitalidade. "À medida que toda a equipa é forçada a unir-se de novas formas, ultrapassando os limites das suas capacidades e relações, também aprendem o que significa estar ao serviço, tanto dos clientes como uns dos outros", resume o serviço de streaming.

A série de episódios de meia hora conta ainda com Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, com Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e a recém-chegada Molly Gordon em papéis recorrentes.

A série arrecadou também vários prémios na sua primeira temporada, incluindo a distinção como Programa de TV do Ano do AFI, e ainda um WGA Award, um PGA Award, um Film Independent Spirit Award, um American Cinema Editors Award e um ACE Eddie Award. Jeremy Allen White conquistou também o prémio de interpretação de comédia nos Globos de Ouro, nos SAG Awards e nos Critics Choice Awards.

"The Bear" foi criada por Christopher Storer (“Ramy”, “Eighth Grade”), que tem a função de produtor executivo ao lado de Joanna Calo (“BoJack Horseman”, “Undone”), Hiro Murai (“Atlanta”, “Station Eleven”), Josh Senior e de Matty Matheson, com Tyson Bidner (“Ramy”) como produtor.

Veja o trailer: