Em novembro, chega à STAR Life a série turca de sucesso "Love is in the Air". A comédia romântica, que conta com Hande Erçel e Kerem Bürsin como protagonistas, estreia-se no dia 4 de novembro, às 20h30, com episódio triplo.

Os novos episódios irão para o todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h20.

A história acompanha Eda Yildiz (Hande Erçel), uma estudante universitária brilhante que, após conquistar uma bolsa de estudos no estrangeiro, vê a sua vida mudar drasticamente quando essa bolsa é inesperadamente cancelada. Determinada a encontrar respostas, Eda tenta contactar Serkan Bolat (Kerem Bürsin), o responsável por esta situação. O que se segue é uma série de eventos trágico-cómicos que faz com que ambos sejam obrigados a fingir um noivado.

"Eda vê-se forçada a abandonar a universidade quando perde a sua bolsa de estudos. Este acontecimento inesperado muda o curso da sua vida e Eda começa a trabalhar como florista na loja da sua tia e mentora. No primeiro episódio, Eda mostra-se inconformada com a situação e, quando vai assistir com as suas amigas a uma palestra em que o principal orador é Serkan Bolat, o empresário que revogou a sua bolsa, decide confrontá-lo. No entanto, o inesperado acontece... a contragosto, ambos acabam algemados um ao outro", adianta o canal em comunicado