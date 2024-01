Um ator israelita da série de sucesso "Fauda", da Netflix, prometeu na quinta-feira voltar aos ecrãs depois de ser ferido enquanto lutava contra militantes do Hamas em Gaza.

Idan Amedi estava entre um grupo de soldados que ficaram gravemente feridos numa explosão no território palestiano para onde foi destacado após o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro.

“Não é uma cena de 'Fauda', ​​é a vida real”, dizia Amedi, vestido com uniforme militar, num vídeo publicado nas redes sociais a 12 de outubro, durante uma convocação de mais de 300 mil reservistas em Israel.

"Fauda", ​​que significa “caos” em árabe, conquistou fãs da Netflix em todo o mundo pela sua abordagem corajosa aos feitos de uma unidade israelita especial que combate militantes palestinianos.

"Voltarei a criar, voltarei a cantar, voltarei a atuar", disse Amedi aos jornalistas em conferência de imprensa na quinta-feira, depois de receber alta do hospital perto de Tel Aviv.

O ator e cantor explicou que passou duas semanas em Gaza a trabalhar para limpar uma rede de túneis do Hamas.

A 8 de janeiro, ficou gravemente ferido numa explosão que matou seis soldados, disse.

Quando chegou ao hospital, Amedi disse que estava “irreconhecível” e os médicos atribuíram-lhe uma etiqueta de "John Doe", o pseudónimo geralmente usado quando o nome verdadeiro de uma pessoa é desconhecido ou é intencionalmente protegido.

Mas Idan Amedi diz que a sua experiência não o tinha dissuadido de regressar a Gaza.

“Se Deus me der poder suficiente, também voltarei para lutar pelo meu país”, disse à imprensa.

A guerra em Gaza eclodiu após militantes do Hamas fazerem um ataque sem precedentes dentro de Israel, a 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da France-Presse de dados oficiais israelitas.

A implacável campanha militar de Israel em Gaza desde então deixou pelo menos 25.700 pessoas mortas, cerca de 70% das quais mulheres e crianças, segundo os dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas.