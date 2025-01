A 82.ª edição dos Globos de Ouro, a primeira grande gala de prémios do ano de Hollywood, realizou-se ao fim da tarde de domingo, 5 de janeiro, em Los Angeles (início desta madrugada em Lisboa) - conheça aqui todos os vencedores.

Nas séries, Baby Reindeer”, da Netflix, foi uma das vencedoras da noite, levando para casa o galardão de Melhor Minissérie do ano.

"Isto é de loucos" disse Richard Gadd, que escreveu e protagonizou a série com base em factos verídicos que lhe aconteceram. “A forma como vocês abraçaram esta série significa tudo para mim", acrescentou o ator britânico ao receber o prémio.

Gadd deixou uma mensagem para os executivos da televisão, considerando que muitas vezes histórias sombrias e difíceis são rejeitadas porque há um equívoco sobre o que a audiência quer.

“Há algum tempo que há esta crença na televisão que histórias sombrias não vendem”, afirmou. “Nós precisamos de histórias que se liguem à natureza complicada dos nossos tempos”, continuou. “Lembrem-se de guardar algum dinheiro para que o pequeno criador conte a sua história”.

“Baby Reindeer” também deu a Jessica Gunning o globo de Melhor Atriz Secundária em televisão. A britânica contou uma história de infância para ilustrar quão surreal o último ano tem sido devido ao sucesso do trabalho na Netflix.

“Não consigo acreditar que isto está a acontecer-me”, exclamou. “Baby Reindeer mudou a minha vida”.

Ainda em minissérie, foi Jodie Foster que levou o galardão de Melhor Atriz, pela interpretação da detetive Liz Denvers em “True Detective: Night Country”. A veterana agradeceu ao povo indígena Iñupiaq, que habita as terras do Alasca há milhares de anos, por ter partilhado as suas histórias com ela.

Nessa categoria, Colin Farrel agarrou a estatueta de Melhor Ator, pela interpretação na série da HBO Max “The Penguin”.

Em comédia, “Hacks” ultrapassou toda a concorrência. Foi a Melhor Série e voltou a dar a Jean Smart o globo de ouro de Melhor Atriz.

“Nunca pensei que ficaria tão contente por ser chamada de ‘hack’”, gracejou Smart, referindo-se ao título da série e à expressão pejorativa que indica mediocridade. “Estamos a meio da quarta temporada e ainda a divertir-nos imenso”, partilhou.

Já o Melhor Ator em comédia foi Jeremy Allen White, por “The Bear”, sendo que o ator não compareceu na cerimónia.

A comediante Ali Wong recebeu o globo por ter tido o melhor especial de comédia ‘stand-up’, com “Ali Wong: Single Lady” na Netflix.