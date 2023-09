"B.O." é a mais recente produção brasileira da Netflix. A série estreou-se a 6 de setembro e as comparações com "Brooklyn Nine-Nine" têm-se multiplicado.

Na comédia segue Suzano (Leandro Hassum), um delegado atrapalhado do interior fluminense, que chega ao Rio de Janeiro para assumir a 8ª DP da Tijuca. "A vida na capital não vai ser nada fácil, muito menos ao lado dos seus novos colegas agentes, destemidos e sempre a postos para um flagrante", resume o serviço de streaming.

"Após capturar por acidente um bandido foragido ligado à máfia, Suzano, nascido e criado na fictícia Campo Manso, no interior fluminense, é transferido para o olho do furacão na capital carioca. As confusões do novo responsável colocam abaixo a 8ª DP do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

Na série, nenhum dos seus colegas, sempre prontos para a ação, acredita que Suzano vai durar muito tempo no cargo, mas os seus métodos nada convencionais aliados ao seu bom coração podem ser justamente a arma secreta que esse grupo precisa para neutralizar o crime.

Criada e protagonizada por Leandro Hassum, a série conta com Luciana Paes, Taumaturgo Ferreira, Jefferson Schroeder, Babu Carreira, Digão Ribeiro, Cauê Campos, Josie Antello, Aline Borges, Bruno Cabrerizo, Pedro Wagner, Tenca Silva, Louise Cardoso e Elisa Pinheiro no elenco.