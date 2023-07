Do realizador Steven Soderbergh e do escritor Ed Solomon, a minissérie "Full Circle" chegou esta quinta-feira, dia 13 de julho, à HBO Max. Antes da estreia, o SAPO Mag esteve à conversa com CCH Pounder ("Sons of Anarchy", "Lei e Ordem", "Avatar" ou "Órfã").

A nova aposta do serviço de streaming vai contar com seis episódios (estreiam-se dois capítulos por semana) e segue uma investigação sobre um sequestro frustrado, que acaba por revelar segredos de longa data que ligam várias personagens e culturas na cidade de Nova Iorque dos dias atuais.

O ponto de partida da minissérie é simples, mas as teias da história complicam-se com o desenrolar da ação. Tudo começa quando um jovem que é raptado em Nova Iorque. Os criminosos pedem um resgate, a família apressa-se a pagar... mas o rapaz chega a casa são e salvo. Afinal, os sequestradores tinham levado a vítima errada.

A minissérie conta com um elenco repleto de caras conhecidas, divido em dois lados: de um lado temos uma família abastada de Manhattan e, do outro uma líder comunitária da Guiana que vive em Queens.

Claire Danes (Sam), Timothy Olyphant (Derek) e Dennis Quaid (Chef Jeff) formam a família norte-americana. Já CCH Pounder veste a pele de Savitri Mahabir, uma misteriosa líder de um grupo de imigrantes da Guiana que ordena o rapto de Jared (Ethan Stoddard), filho de Sam e Derek.

Em conversa com os jornalistas, via Zoom, CCH Pounder recorda que estava envolvida em outros projetos quando leu o argumento pela primeira vez. "O guião chegou-me de uma forma estranha e em cima da hora. Estava a trabalhar na Europa e em algo muito complexo, denso, rico e com muita coisa para fazer. Chegou-me este guião e foi: vai ser isto e aquilo. E pareceu-me simples e disse sim, mas depois continuou a mudar. No final, claro, mudou para melhor", conta ao SAPO.

"O guionista explorou a outra família e as suas nuances. E quando contrataram estes atores das Caraíbas, da Jamaica, da Guiana ou de Trindade e Tobago, acho que se exploraram a família de uma forma que não estavam à espera. Tornou-se uma história muito mais forte e equilibrada", defende a atriz.

Natural da Guiana, CCH Pounder confessa que não esperava interpretar uma personagem da sua terra natal. "Foi uma emoção porque não esperava que acontecesse. Sou uma típica atriz imigrante que, nas melhores das hipóteses, simula um estilo de vida nos Estados Unidos. Portanto, interpretei muitas personagens norte-americanas. Ser chamada para trazer de volta o sotaque, um som e uma ideia de que era da Guiana foi um grande surpresa", sublinha.

Na conversa, a atriz relembrou também que foi a primeira vez que trabalhou com Steven Soderbergh. "Foi uma surpresa agradável", frisou, acrescentando que gostou da forma de trabalhar do premiado realizador de filmes como "Sexo, Mentiras e Vídeo", "Erin Brockovich", "O Bom Alemão" ou "Contágio".