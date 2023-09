A HBO anunciou o início de produção de sua nova série original, "Como Água para Chocolate". A série é baseada no romance de Laura Esquivel, de 1989, publicado em mais de 30 idiomas e adaptado para um dos filmes latino-americanos de maior sucesso no mundo.

A produção original da HBO vai ser filmada no México conta com realização de Julian de Tavira e Ana Lorena Perez Rios.

Irene Azuela (“Quemar las Naves”), Azul Guaita (“Mi Marido Tiene Familia”), Ari Brickman (“Sr. Ávila”), Ana Valeria Becerril ("Las Bravas”), Andrea Chaparro (“Rebelde”), Andrés Baida (“Control Z), Ángeles Cruz (“Capadocia”) e Louis David Horné (“La Negociadora”) fazem parte do elenco princopal.

"Temos muito orgulho em anunciar o início da produção de 'Como Água para Chocolate', um projeto que reúne todos os elementos que, como criadores de conteúdo, aspiramos ter numa história: um enredo poderoso que nos faz mergulhar num universo tão particular como o do realismo mágico latino-americano, profundamente enraizado na nossa cultura, feito em conjunto com grandes criadores e talentos locais, com enorme projeção para viajar pelo mundo e desenvolvido com o selo de qualidade que caracteriza a HBO", sublinha Mariano César, head of general entertainment content da Warner Bros. Discovery.

"Com esta produção continuamos a reforçar o compromisso da Warner Bros. Discovery em oferecer as melhores histórias para o nosso público, desenvolvidas com produtores de destaque da nossa região. Estou convencido de que este grande projeto está nas melhores mãos com a Ventanarosa Productions, a Endemol Shine América do Norte e a Endemol Shine Boomdog a liderar a produção”, acrescenta.

A primeira adaptação para série do romance de Laura Esquivel vai "mostrar que a tradição nem sempre é o melhor caminho". "Os protagonistas Tita de la Garza e Pedro Muzquiz são duas almas apaixonadas que não podem ficar juntas devido a costumes familiares enraizados, o que obrigará Tita a navegar com cores e sabores mágicos entre o destino ditado pela sua família e a luta pelo seu amor, enquanto a acompanhamos no seu maior refúgio: a cozinha", resume a HBO Max.