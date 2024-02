"Palm Beach" é uma das próximas grandes apostas da Apple TV+. A nova minissérie estreia-se a 20 de março e o primeiro trailer foi revelado esta terça-feira, dia 6 de fevereiro.

Protagonizada por Kristen Wiig e com Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber no elenco, a produção é inspirada no livro "Mr. and Mrs. American Pie", de Juliet McDaniel. Bruce Dern e Carol Burnett são os atores convidados.

Segundo o serviço de streaming, "Palm Beach" centra-se na "história de pessoas perdidas" e segue Maxine Simmons (Kristen Wiig), que pretende juntar-se à sociedade Palm Beach, na Califórnia, no ano de 1969. Na trama, protagonista uma mulher ambiciosa que sonha "cruzar a linha que separa os ricos e os pobres, na tentativa de garantir o seu lugar na alta sociedade do local, a mais exclusiva, elegante e traiçoeira dos Estados Unidos".

Os três primeiros episódios da minissérie estreiam-se a 20 de março.

Veja o trailer: