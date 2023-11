"Se Eu Fosse Luísa Sonza" já tem data de estreia.

A série documental sobre a artista brasileira vai contar com três episódios, que chegam ao serviço de streaming a 13 de dezembro.

"Ela tem números, é artista e não é só a música que o diz. Até porque agora tem também um documentário que pode chamar de seu", frisa o serviço de streaming em comunicado.

A Netflix ainda que, na produção, o público vai ficar a conhecer a fundo o processo criativo do álbum "Escândalo Íntimo", que bateu recordes nos top do Brasil e do mundo.

Os episódios vão ainda mostrar os bastidores da sua vida pessoal e carreira nos palcos e estúdios, revelando aos fãs o que ainda poucos sabem sobre a artista.