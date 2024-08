Foi divulgado o trailer da segunda temporada de "Frasier", protagonizada Kelsey Grammer: realizados pelo lendário James Burrows, os primeiros dois episódios chegam a 19 de setembro à plataforma Paramount+ nos EUA e em Portugal o exclusivo é da SkyShowtime.

A sinopse oficial mantém-se: "Na nova série, Frasier Crane regressa a Boston para enfrentar o próximo capítulo da sua vida, com novos desafios para superar, novas relações para criar e um ou dois sonhos antigos para finalmente realizar..

O trailer também revela um regresso do psiquiatra mais famoso da TV à cidade de Seattle e às origens na rádio, no cenário da estação KACL com a sua amiga e antiga produtora Roz Doyle (Peri Gilpin) na cabine.

Pelas imagens passam ainda Jack Cutmore-Scott como o filho de Frasier e outros atores das personagens deste "próximo capítulo da sua vida" .

A série original de "Frasier" foi exibida entre 1993 e 2004 e era um spin-off da popular sitcom "Cheers, Aquele Bar", já que Frasier Crane era uma das personagens regulares na série com Ted Danson.

Frasier "nasceu" como personagem convidada no primeiro episódio da terceira temporada de "Cheers, Aquele Bar" em 1984 e o seu impacto e o talento de Grammer prolongaram a estadia até ao fim da série de culto em 1993.

Alguns meses mais tarde, o psiquiatra mudou-se de Boston para Seattle para recomeçar a vida e partilhar o seu saber num 'talk show' de rádio, finalmente como protagonista: "Frasier" teve 11 temporadas entre 1993 e 2004, que ganharam 37 Emmys, quatro deles para Kelsey Grammer, tornando-se o 'spinoff' de maior sucesso comercial e artístico da história da televisão norte-americana.

Todos os episódios de "Frasier", os mais antigos e recentes, estão disponíveis na SkyShowtime.

VEJA O TRAILER NA VERSÃO ORIGINAL.