Fotografias não oficiais da rodagem fizeram o realizador dos dois primeiros filmes "Harry Potter" mudar de opinião sobre a série de TV, o projeto da HBO que é um dos mais ambiciosos para o pequeno ecrã nos próximos anos.

Chris Columbus, que dirigiu "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001) e "Harry Potter e a Câmara dos Segredos" (2002), e produziu "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (2004), decisivos para lançar a saga com Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, disse em janeiro que a série era uma "ideia espetacular" pois seria a oportunidade ideal para contar as histórias do jovem feiticeiro que tiveram de ser cortadas para o cinema: sete temporadas, uma por cada livro de J.K. Rowling, numa produção que deverá durar uma década.

Mas o realizador, também conhecido pelos dois primeiros "Sozinho em Casa", foi um dos que viu as recentes fotografias não oficiais da rodagem em Londres que mostram Nick Frost como Hagrid e ficou admirado e desiludido com as semelhanças com o trabalho que ajudou a criar quando a personagem nasceu no cinema, interpretada por Robbie Coltrane.

“Portanto, estou a ver estas fotos... e ele está a usar exatamente o mesmo fato que desenhámos para o Hagrid. Uma parte de mim ficou tipo: 'Para quê?”, disse Columbus no podcast "The Rest Is Entertainment", citado pela publicação Deadline.

E carregou no desencanto: “Pensei que tudo seria diferente, mas é mais do mesmo. Vai ser tudo igual”.

E continuou: "É muito lisonjeiro para mim, porque penso: este é exatamente o fato do Hagrid que desenhámos. Por isso, em parte é realmente emocionante, por isso estou entusiasmado para ver o que farão com ele. Em parte é uma espécie de 'déjà vu' outra vez".

O realizador esclareceu que não tinha ciúmes pela série ir conseguir abordar um universo maior de histórias do que os filmes.

"Não. É tempo de seguir em frente. Sempre tive problemas com a ideia de saga. Sinto que consegui... tenho muito orgulho desses filmes, nos três primeiros em que me envolvi [, e estou a seguir em frente”, respondeu.

Atualmente em rodagem estúdios Leavesden, no Reino Unido, a série estreará em 2027 na HBO Max: a proposta é "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

Dominic McLaughin, Arabella Stanton e Alastair Stout serão Harry Potter, Hermione e Ron Weasley.

Tal como aconteceu nos filmes, os jovens atores vão estar rodeados por talentosos veteranos, como John Lithgow na pele de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, além do próprio Nick Frost. Paapa Essiedu vai interpretar Severus Snape.

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.