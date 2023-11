A SkyShowtime anunciou esta quarta-feira, dia 29 de novembro, as novas séries originais e a programação exclusiva que estarão disponíveis no serviço em 2024.

O anúncio foi feito pelo CEO da SkyShowtime, Monty Sarhan, e pelo Chief Content Officer, Kai Finke, durante uma conferência no principal evento da indústria, o Content London, onde partilharam detalhes sobre a programação que está a chegar.

Um dos destaques do próximo ano é a série "Ted", baseada na comédia de 2012 de Seth MacFarlane, criador de "Family Guy". "É 1993, e o momento de fama do urso Ted (Seth MacFarlane) passou. Ele agora regressou a casa, em Framingham, Massachusetts, onde mora o seu melhor amigo, John Bennett, de 16 anos (Max Burkholder), juntamente com os pais de John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach), e a prima Blaire (Giorgia Whigham)", resume o serviço de streaming.

No próximo ano, chega também à plataforma "Mary & George", um "psicodrama histórico perigosamente audacioso sobre uma mãe e filho que tramaram, seduziram e mataram para conquistar a corte da Inglaterra e a cama do Rei James I".

Em 2024, a SkyShowtime vai ainda estrear a série original "Veronika", um thriller sueco de crime com um toque paranormal, com a participação dEs Alexandra Rapaport e Tobias Santelmann. A série de oito episódios foi criada por Katja Juras e Anna Lindblom e realizada por Jonas Alexander Arnby. A data de estreia será anunciada no próximo ano.

"The Tattooist of Auschwitz" também se vai estrear na plataforma no próximo ano. A produção da Sky Studios é uma série limitada, baseada no romance de Heather Morris, um best-seller mundial, e conta com Jonah Hauer-King, Anna Próchniak Harvey Keitel, Melanie Lynskey e Jonas Nay.

A banda sonora foi composta por Hans Zimmer e Kara Talve e o premiado realizador Tali Shalom-Ezer dirige os seis episódios.

No próximo ano, a SkyShowtime vai ainda estrear "The Curse e Los Enviados" (temporada 2), "Apples Never Fall", "Halo" (temporada 2), "Knuckles", "The Lovers" e "The Woman in the Wall".

O serviço de streaming irá também estrear filmes que passaram pelos cinemas, destacando-se "Asteroid City", de Wes Anderson, "“Missão: Impossível – Ajuste de Contas: Parte Um" e "Patrulha Pata: O Super Filme". As datas exatas de estreia serão anunciadas em breve.