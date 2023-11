A Marvel Studios divulgou na sexta-feira o trailer de "Echo", a décima série do Universo Cinematográfico (MCU, pela sigla original).

'Spin-off' baseado na personagem Maya Lopez da série “Hawkeye - Gavião Arqueiro” (2021), protagonizada pela atriz surda Alaqua Cox, a minissérie com cinco episódios será a primeira integrada na "Marvel Spotlight", uma nova marca do estúdio inspirada pelo título de uma revista antológica que existiu entre 1971 e 1981.

Com uma apresentação diferente do tradicional logotipo do Marvel Studios, juntará produções focadas em histórias e personagens mais "terra a terra" e sinalizará aos espectadores que não é preciso conhecer previamente a narrativa mais ampla do MCU ou das próprias bandas desenhadas.

Com as imagens a revelarem o regresso do Demolidor (Charlie Cox) e do Rei do Crime (Vincent D'Onofrio) e a prometer que "nenhuma maldade fica impune", a série original revela que "após os acontecimentos de 'Hawkeye' em Nova Iorque, Maya Lopez regressa à sua terra natal no Oklahoma, onde "terá de enfrentar a sua própria família e legado".

Ainda com Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Devery Jacobs e Zahn McClarnon, "Echo" vai seguir pela primeira vez a estratégia 'binge-watching' popularizada pela Netflix: todos os episódios serão lançados a 10 de janeiro no Disney+.

TRAILER LEGENDADO.



"É um pouco do lado mais agreste para a Marvel e mostra a amplitude do que é capaz. É uma espécie de uma nova direção para a marca, especialmente para o Disney+", indicou à imprensa americana Brad Winderbaum, produtor executivo da série e também o chefe de streaming, televisão e animação do estúdio.

"Queríamos muito mostrar que se tratam de pessoas na nossa série: sangram, morrem, são mortas e há consequências a sério", prometeu.