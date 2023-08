O AXN White anunciou a data de estreia dos episódios da segunda temporada da popular série britânica “Hotel Portofino”, protagonizada por Natascha McElhone.

Já com uma terceira temporada prometida, os seis novos episódios renovam a estadia no hotel mais famoso da Riviera Italiana, com as histórias mais intrigantes da alta sociedade dos loucos anos 20 a chegarem todas as quintas-feiras a partir de 13 de setembro, anunciou o canal em comunicado.

A história reencontra "Bella Ainsworth na missão de tornar o Hotel Portofino no local de eleição da alta sociedade e num escape ao cenário pós-guerra. Agora que este negócio começa a prosperar, Bella tem três semanas do verão para pôr os seus novos planos para este espaço em prática, com a ajuda da sua equipa".

Nos novos episódios, "encontramos Lucian de volta a casa, para férias junto da mãe Bella, após se ter mudado para Londres com a sua noiva, Rose. Agora, Bela quer partilhar com a família os seus planos de transformar parte do espaço num spa, com a ajuda da sua nova assistente, Constance March. Mas todo o cenário muda de figura quando, do nada, o seu marido Cecil regressa da viagem a Inglaterra um ano depois".

Além de Natascha McElhone, atores como Louisa Binder, Mark Umbers e Oliver Dench destacam-se no elenco de "Hotel Portofino" .