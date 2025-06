Úrsula Corberó ("La Casa de Papel" ou "The Day of The Jackal") foi uma das mais recentes convidadas do podcast "La Pija y la Quinqui". Na conversa, a atriz espanhola contou que estava nos estúdios da Netflix em Madrid quando se deu o apagão em Espanha e Portugal.

"Estava na Netflix. Nos estúdios da Netflix, em Tres Cantos [Madrid]. Era como se não houvesse um apagão. Eles tinham geradores, como um hospital. Então, ficámos lá um pouco com todas as estrelas da Netflix", contou a atriz a Carlos Peguer e Mariang.

No podcast, Úrsula Corberó recordou que estava a fazer uma sessão de fotos com Manu Rios, Blanca Suárez, Pedro Alonso e Enzo Vogrincic. "Foi muito engraçado porque o Enzo já pensava que estava na 'Sociedade da Neve'. E ele disse: 'Eu vou a pé'. E eu disse-lhe: 'Meu amor... o GPS não funciona e tu és do Uruguai e estás em Madrid'. Ele foi-se embora. Não a pé... mas ele e Pedro Alonso foram dos primeiros a dizer: 'Nós arriscamos e vamos'", contou.

"La Pija y la Quinqui" é um dos podcasts mais populares de Espanha nos últimos anos, criado e apresentado por Carlos Peguer e Mariang. O nome brinca com estereótipos sociais espanhóis — “la pija” sendo a rapariga rica e mimada, e “el quinqui” representando um estilo mais marginal e rebelde — mas os papéis são invertidos entre os dois apresentadores.

Veja o vídeo: