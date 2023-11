Adaptada para televisão por Ron Nyswaner ("Segurança Nacional"), a série conta ainda com Jelani Alladin ("The Walking Dead World Beyond"), Allison Williams ("Girls") e Noah J. Ricketts ("American Gods") no elenco principal.

"Fellow Travelers" é baseada no romance de Thomas Mallon e conta com Matt Bomer no papel do carismático Hawkins Fuller, que mantém uma carreira financeiramente compensadora nos bastidores da política. "Hawkins evitava envolvimentos emocionais - até conhecer Tim Laughlin (Jonathan Bailey), um jovem cheio de idealismo e fé religiosa", resume a plataforma em comunicado.