"FELP" ("Frente Espetacular pela Liberdade Peluda"), da Coyote Vadio, é a nova aposta da RTP. A série dos criadores de "Pôr do Sol" é apresentada como uma comédia absurdamente adulta (sem ser 'para adultos' – ninguém vai a um strip club de bonecos, mantenham a roupa vestida)".

"É uma comédia nonsense que junta humanos e bonecos num universo caótico, onde o pêlo é sagrado, a dignidade é opcional e o crime... bem, o crime não é homicídio – é rapto de bonecos", destaca o canal. "O humor está ao nível das grandes séries de culto: rápido, sarcástico, inteligente e, acima de tudo, inesperado", acrescenta a RTP.

Na série, os bonecos são cidadãos normais com vidas normais: "há um fotógrafo de moda demasiado cool para o seu próprio bem, um motard rezingão que faz dobragens de filmes, um vereador municipal que é aquele tipo de político que ninguém percebe bem o que faz, uma dentista, uma professora de EVT e um agente imobiliário. Pessoas comuns... exceto que são bonecos".

"E depois há os humanos, os detectives de carne e osso que têm de resolver um crime hediondo: alguém anda a raptar bonecos para os transformar em tapetes confeccionados no Irão e a vendê-los a preços exorbitantes", adianta o canal.

O elenco vai contar com Ana Cloe, Romeu Vala, Susana Blazer, Cristóvão Campos, Gabriela Barros, Miguel Raposo, Rita Tristão e Samuel Alves, que vão dar vida aos bonecos da série.

Diogo Morgado, Inês Aires Pereira, Inês Castel-Branco, Rui Melo, Anabela Moreira, Manuel Marques, Rodrigo Saraiva, Diana Nicolau, Toy, Cristina Oliveira, Cláudio de Castro e Pero Diogo são "os atores e atrizes humanos, que farão de humanos".