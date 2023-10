Enquanto a quarta temporada de "The Boys" continua no limbo por causa da greve dos atores de Hollywood, estrearam esta sexta-feira, 29 de setembro, na Amazon Prime Video, os primeiros três episódios de "Geração V", a série que expande o mundo diabólico para a Universidade Godolkin e onde se destaca a presença do filho do lendário Arnold Schwarzenegger.

Com 96% de apreciações positivas até agora dos críticos no site "Rotten Tomatoes", com a Variety a chamar-lhe um "'spin-off' gloriosamente sangrento" que faz com que "The Boys" evite a fadiga criativa, os restantes cinco episódios serão lançados semanalmente até ao final da temporada, a 3 de novembro.

"Já se sabe o que acontece quando os super-heróis se tornam maus, mas nem todos começam por ser corruptos. Para além do típico caos universitário de encontros e festas, estes miúdos enfrentam situações explosivas... literalmente. Enquanto os estudantes competem por popularidade e boas notas, é evidente que os riscos são muito maiores quando há super-poderes envolvidos", resume a plataforma.

"Quando o grupo de jovens descobre que algo maior e mais sinistro está a acontecer na escola, são postos à prova: serão eles os heróis ou os vilões das suas histórias?", questiona o serviço de streaming.

No papel de Golden Boy, capaz de manipular o fogo, Patrick Schwarzenegger destaca-se no jovem elenco que vai frequentar a prestigiada faculdade de super-heróis onde os estudantes treinam para se tornarem a próxima geração de heróis, de preferência com fins lucrativos.

Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh e Asa Germann são outras presenças jovens no elenco, apoiados por Shelley Conn (da série "Bridgerton"), Sean Patrick Thomas (do filme "Ao Ritmo do Hip-Hop"), Jason Ritter ("Parenthood", "Kevin (Probably) Saves the World"), Clancy Brown (veterano de muitos filmes desde a década de 1980), e até o brasileiro Marco Pigossi.

De "The Boys" está confirmada a participação de Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Veja o trailer: