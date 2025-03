"The Righteous Gemstones" está de volta à Max para a quarta temporada. Em conversa com o SAPO Mag, Edi Patterson e Tim Baltz revelaram detalhes sobre os novos episódios e histórias de bastidores. Veja no vídeo.

"The Righteous Gemstones", escrita e produzida por Danny McBride, que também protagoniza a quarta e última temporada de nove episódios, já chegou à Max.A série conta a história de uma família de televangelistas mundialmente famosa, com uma longa tradição de depravação, ganância e trabalho de caridade. "Apesar das constantes desavenças, os laços familiares dos Gemstone são profundos e, nesta temporada, a codependência da família é testada enquanto tentam seguir em frente sem deixar de lado o seu passado histórico", resume o serviço de streaming. O elenco da quarta temporada conta com Danny McBride Adam Devine, John Goodman, Edi Patterson, Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero ou Walton Goggins.