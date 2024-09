Mais um episódio, mais uma referência a Portugal em "Homicídios ao Domicílio". Depois do "presunto português" e de uma piada que não agradou a muitos dos espectadores, no quarto capítulo da série do Disney+, os protagonistas falam sobre a bandeira nacional.

No arranque do episódio, ao observar os vizinhos da Torre Ocidental, Charles (Steve Martin) e Mabel (Selena Gomez) deparam-se com Vice (Richard Kind) a fatiar um presunto. "O que faz o Vince em roupa interior com aquela perna de animal?", pergunta a protagonista.

"É uma bandeira portuguesa. Ou como os portugueses lhe chamam, bandeira das Quinas. Reconheceria aquele retângulo bicolor com o verde na tralha e o vermelho no batente em qualquer sítio", responde Charles, dizendo "bandeira das Quinas" em português.