"Ilhados com a Sogra" é o novo reality show brasileiro da Netflix. O programa estreou-se esta segunda-feira, 9 de outubro, e é apresentado por Fernanda Souza.

No reality show, vários casais e as suas sogras vão de férias para uma ilha deserra. "Imagine uma competição em que os participantes estão isolados numa ilha deserta e precisam entrar na disputa por um prémio de 500 mil reais... Ao lado das suas sogras", resume a plataforma.

No arranque de "Ilhados com a Sogra", seis casais rumam a uma praia misteriosa, onde vão ser desafiados, lutar um grande prémio e ter uma enorme surpresa: as queridas sogras.

"A dona Netflix chamou-me para uma missão das bravas: criar um reality show novo. Precisava de ser alguma coisa que fosse diferente", conta Fernanda Souza no teaser.