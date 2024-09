Depois de viajar pelo mundo com o seu pai, Jack Whitehall está de volta a casa para o desafio da sua vida: ser pai. "Jack Whitehall: Fatherhood with My Father" estreia-se a 10 de setembro na Netflix e promete arrancar muitas gargalhadas aos fãs do humorista britânico.

"A série mostra-nos como Jack Whitehall enceta uma das grandes viagens da vida ao preparar-se para ser pai pela primeira vez", adianta o serviço de streaming. Nos episódios, Jack terá ao seu lado o seu pai, Michael, "numa viagem de descoberta e aventura enquanto ambos procuram as respostas para as infindáveis perguntas da parentalidade". "Ao seu jeito inimitável e hilariante, Jack e Michael viajam pelo mundo, examinando o que a paternidade significa pelo globo fora, discutindo o pai que Michael é e aquele que Jack almeja ser", destaca a Netflix. A série "Jack Whitehall: Fatherhood with My Father" vai contar com quatro episódios.