"Marés Vivas" ("Baywatch", o título original) marcou os anos 1990, sobretudo na altura de ir a banhos. Agora, a FOX está a preparar um reboot da série protagonizada por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra, Erika Eleniak e companhia.

De acordo com a Variety, o canal fechou um acordo para avançar com a produção. A nova série vai contar com Lara Olsen como showrunner e Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, os criadores de "Marés Vivas", serão os produtores executivos.

"Arriscados resgates no oceano, praias e os icónicos fatos de banho vermelhos estão de volta, juntamente com toda uma nova geração de nadadores-salvadores de Baywatch, navegando nas suas vidas pessoais complicadas neste reboot cheio de ação, que demonstra que existe a família em que nascemos e a família que encontramos", resume a sinopse da nova série.

Entre 1989 e 2001, "Marés Vivas" foi transmitida em mais de 140 países em todo o mundo, incluindo Portugal, sendo considerada uma das séries mais vistas de sempre.

Na produção da NBC, nadadores salvadores vigiavam as praias de Los Angeles. O enredo centrava-se nas relações entre as personagens, lado a lado com os perigos das praias.

Também a música de "Marés Vivas" marcou gerações. "I’m Always Here", de Jimi Jamison fez parte da banda sonora da série.