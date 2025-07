“Miley Cyrus: Something Beautiful,” o álbum visual completo que acompanha o último álbum da artista, estreia-se a 30 de julho no Disney+ em Portugal.

"Miley reforça a sua relação duradoura com a Disney, após ter sido homenageada como Disney Legend, ao celebrar mais uma parceria em 'Miley Cyrus: Something Beautiful', uma ópera pop única alimentada pela fantasia, com treze novas canções originais do álbum visual 'Something Beautiful'", destaca o serviço de streaming em comunicado.

O filme foi produzido por Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos em colaboração com a Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation. A realização ficou a cargo da artista, em parceria com Jacob Bixenman, Brendan Walter, com cinematografia de Benoît Debie.

O álbum visual estreou-se a 6 de junho no Tribeca Festival, antes da sua estreia nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá a 12 de junho.