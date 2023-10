Matthew Perry, ator da série "Friends", morreu na noite de sábado, dia 28 de outubro. O norte-americano tinha 54 anos.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, vítima de um aparente afogamento.

Não foram encontrados no local nem drogas nem qualquer sinal que sugerisse um ato criminoso, segundo fontes policiais não identificadas citadas pelo mesmo jornal e pelo portal noticioso TMZ, que foi o primeiro a avançar a morte.

Um inspetor da polícia de Los Angeles, Drake Madison, confirmou à agência de notícias Associated Press que agentes tinham sido chamados à casa para “investigar a morte de um homem com cerca de 50 anos” por volta das 16h10 de sábado (00h10 de hoje em Lisboa).

O ator, que confessou publicamente ter sofrido diversos episódios de dependência de drogas e álcool ao longo da vida, tornou-se famoso por interpretar a personagem Chandler Bing na série "Friends", que durou 10 temporadas, entre 1994 e 2004.

DE "FRIENDS" A "OS HOMENS DO PRESIDENTE"

Perry nasceu a 19 de agosto de 1969 em Williamstown, Massachusetts, mas cresceu em Otava, no Canadá, onde estudou com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

O ator mudou-se para Los Angeles na adolescência e, depois de conseguir algumas pequenas participações em produções televisivas, foi convidado para interpretar Chazz Russell em "Second Chance". Seguiram-se papéis em "Growing Pains" e "Sydney".

A grande oportunidade da sua carreira chegou em 1994, com "Friends" (NBC). Na série, vestiu a pele de Chandler Bing entre 1994 e 2004, durante 234 episódios, tornando-se num dos atores mais acarinhados pelo público.

Perry foi nomeado para os Emmys, os prémios norte-americanos de televisão, uma vez pelo seu papel em "Friends", em 2002, e mais duas vezes por interpretar um conselheiro da Casa Branca na série "Os Homens do Presidente".

No cinema, fez parte do elenco de filmes como "As Noites Loucas de Jimmy Reardon", "Só os Tolos Se Apaixonam", ao lado de Salma Hayek, "Falsas Aparências", onde contracena com Bruce Willis, "Uma Família Americana" ou "17 Anos, Outra Vez!".

O último papel foi em "The Kennedys After Camelot", de 2017, onde vestiu a pele de Ted Kennedy.

ESTA VIDA DEU UM LIVRO

Apesar do sucesso, Matthew Perry lutou contra vários vícios, tendo estado em tratamento em 1997 e 2001. À BBC Radio 2, confessou que não se lembrava de ter filmado algumas das temporadas de "Friends".

No seu livro de memórias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", publicado no ano passado, contou ter feito tratamentos de desintoxicação 65 vezes e gasto cerca de 9 milhões de dólares (mais de 8 milhões de euros) na tentativa de se manter sóbrio.

O ator dedicou o livro a "todos os sofredores lá fora" e escreveu no prólogo: "Eu deveria estar morto".

Também sofreu problemas de saúde, como uma perfuração no cólon em 2018, resultante do uso de drogas. Precisou de se submeter a uma cirurgia de sete horas e teve de usar uma bolsa de colostomia meses após a operação.

Durante a recente reunião de "Friends", Perry surpreendeu seus companheiros de elenco, ao admitir ter sofrido de ansiedade severa "toda a noite" durante as filmagens.