Alan Ritchson protagoniza "Reacher", série sobre o polícia e ex-militar que resolve crimes e aplica justiça à sua maneira que pode ser vista na Amazon Prime Video.

Em entrevista à edição britânica da Men's Health, o ator explicou como se preparou para a série. Antes das gravações da primeira temporada, Alan Ritchson teve de ganhar 30 quilos em apenas oito meses, explicando que montou um ginásio na sua casa para o conseguir.

"Arrasei meu corpo", confessou o ator à revista. "Tive uma luxação acromioclavicular. (...) Havia um desequilíbrio hormonal enorme no meu corpo. Estava em colapso. Então, mesmo que conseguisse, provavelmente é verdade que isso não deveria acontecer tão rápido, dessa forma", frisou.

Apesar de ter conseguido os objetivos pretendidos, o stress e o cansaço dizerem que o ator não aguentasse os treinos intensos e recorresse a ajuda antes do arranque das filmagens da segunda temporada.

"Tomar testosterona foi fundamental para mim", frisou à publicação britânica. "Não tinha nenhuma no final da primeira temporada, por causa do stress, do cansaço e do que fiz com meu corpo", explicou.

"Para mim, é uma corrida de longo prazo. Quero fazer 'Reacher' durante 15 anos... Não quero ter que fazer uma cirurgia depois de cada temporada, e a testosterona ajuda", acrescentou Alan Ritchson.

"Sou um grande defensor da testosterona, especialmente para pessoas nos seus quarenta anos e mais velhos. Os homens não têm consciência de que existe, mas pode realmente mudar as suas vidas. Poderia estabilizar o humor das pessoas... A mim ajudou-me, definitivamente", rematou.