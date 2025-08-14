"Na Lama" é a nova série argentina da Netflix. A primeira temporada, que conta com oito episódios, estreou-s esta quinta-feira, 14 de agosto, no serviço de streaming.

Descrita como "realista e dramática", a história segue La Borges, La Gallega e La Zurda, três mulheres condenadas a prisão perpétua. "A caminho da prisão de La Quebrada, Gladys Guerra 'la Borges' e um grupo de reclusas sem historial de detenções passam por uma experiência marcante que as vai unir para sempre. A partir desse momento, as sobreviventes vão enfrentar a vida atrás das grades, lutar contra as adversidades causadas pelo regime prisional e lidar com as várias “tribos” que controlam o dia a dia do estabelecimento", adianta a Netflix.

Graças às armas que a história pessoal de cada uma lhes dá e ao descobrirem os seus próprios pontos fortes e fragilidades, as mulheres vão conseguir criar o seu espaço no universo de La Quebrada. "'Na Lama' retrata a transformação de um grupo de reclusas imersas numa nova realidade em que o confinamento e a ausência de liberdade são a norma e mostra o desafio tremendo que as espera: encontrar o seu próprio lugar, lutar por direitos e regalias, e resistir à asfixiante influência das várias 'tribos”' que controlam o quotidiano na prisão", resume o serviço de streaming.

"Mesmo sem quererem, elas vão passar a ser conhecidas como 'Las embarradas'. As motivações e as metas das vidas que deixaram para trás são substituídas pela sobrevivência diária e pelos esforços para preservar os laços com o exterior. O contacto com a família, as pessoas que amam e assuntos por resolver são as únicas coisas que lhes dão alento e esperança de recuperar a liberdade perdida", remata a Netflix.