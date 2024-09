Faça um expresso e as bolachas: esta quinta-feira, dia 19 de setembro, a Netflix anunciou "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter", um especial de fim de ano com convidados musicais e muitas surpresas. A produção estreia-se a 6 de dezembro no serviço de streaming.

No especial, Sabrina Carpenter vai apresentar temas do seu EP "fruitcake", de 2023, e fazer versões de canções que ocupam os primeiros lugares dos tops. Para "A Nonsense Christmas", a cantora norte-americana convidou vários convidados pra duetos "inesperados".

"Estou entusiasmada para apresentar a minha versão de um clássico programa de fim de ano", sublinhou a artista.

Veja o teaser: