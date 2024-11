"O Natal chega mais cedo este ano. Não contem com uma noite silenciosa", avisa Sabrina Carpenter no trailer do seu especial de Natal na Netflix, revelado no início desta semana. "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter" estreia-se a 6 de dezembro no serviço de streaming.

No especial, Sabrina Carpenter vai apresentar temas do seu EP "fruitcake", de 2023, e fazer versões de canções que ocupam os primeiros lugares dos tops. Para "A Nonsense Christmas", a cantora norte-americana convidou vários convidados pra duetos "inesperados".

"Estas festas são um perfeito disparate, e mal podemos esperar. Neste especial com convidados músicos, a ícone da pop Sabrina Carpenter interpreta canções do seu EP natalício "Fruitcake" e outras covers natalícias icónicas. Este especial inclui também atuações musicais incríveis, convidados humoristas, duetos inesperados, além de muitas surpresas e participações especiais", resume a Netflix.

"Estou entusiasmada para apresentar a minha versão de um clássico programa de fim de ano", sublinhou a artista.

Veja o trailer: