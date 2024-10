"Ninguém Quer Isto" chegou no dia 26 de setembro à Netflix e rapidamente conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming em Portugal.

Em entrevista ao IndieWire, a criadora e showrunner Eric Foster confessou que já tem planos para a segunda temporada. "Estamos a receber um feedback muito positivo. (...) Acho que as conversas definitivamente começaram a acontecer sobre uma potencial segunda temporada. A história da primeira temporada desenrola-se muito lentamente. E, então, acho que, se houver uma segunda temporada, gostaria de continuar do ponto onde paramos e continuar a ir devagar, porque não quero que nos precipitemos muito", explicou.

"Quero que minha série fique no ar o máximo de tempo possível", frisou a criadora da série, acrescentando que os novos episódios poderão explorar a decisão que Joanne (Kristen Bell) toma no final da primeira temporada.

"Ninguém Quer Isto" acompanha a relação entre Joanne (Kristen Bell), uma agnóstica sem papas na língua, e Noah (Adam Brody), um rabi pouco ortodoxo. "Uma apresentadora de podcast agnóstica e um rabino pouco convencional a recuperar do fim de uma relação vão a uma festa. Quando saem juntos, um par improvável, Joanne e Noah percebem que há algo entre eles", resume a Netflix.

"O problema é o que poderá haver entre eles, dado as diferentes perspetivas de vida, todos os obstáculos modernos ao amor e as respetivas famílias, ora bem intencionadas ora sabotadoras, que incluem a irmã Morgan (Justin Lupe) e o irmão Sasha (Timothy Simons)", pode ler-se na sinopse da série.

Veja o trailer: