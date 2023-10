A campainha para o início das aulas no colégio Las Encinas está quase a tocar.

A sétima temporada de "Elite" estreia-se na sexta-feira, dia 20 de outubro, na Netflix, e promete novos mistérios e romances picantes. O SAPO Mag já viu os três primeiros episódios da nova temporada e conta-lhe alguns detalhes, mas sem spoilers.

Os novos episódios da série espanhola contam com novas caras (Anitta, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin e Maribel Verdu), que prometem dar que falar na escola mais elitista de Madrid.

Nadia Al Saidi, que interpretou Sonia, e Omar Ayuso, que interpretou Omar nas temporadas 1, 2, 3, 4 e 5, vão regressar aos seus papéis na nova temporada. Valentina Zenere e André Lamoglia continuam com protagonistas da série do serviço de streaming.

Nos novos episódios, o regresso às aulas fica marcado por um tiroteio no colégio, aumentando a rivalidade entre as famílias de Isadora Artiñán (Valentina Zenere) e Dídac (Álvaro de Juana). Já Iván (André Lamoglia) tenta recuperar do acidente e dar sentido à sua vida sem Patrick (Manu Rios).

Quem também promete agitar o colégio madrileno é a nova professora de defesa pessoal. A personagem interpretada por Anitta vai tentar ajudar as alunas, em especial as que enfrentam relações tóxicas.

Na nova temporada, a relação entre Raúl (Alex Pastrana) e Sara (Carmen Arrufat) também vai continuar tensa e cheia de 'red flags'.

O novo ano lectivo em Las Encinas é também marcado pelo regresso de Omar. "Na nova temporada, Omar tem uma nova vida na universidade, bem longe de Las Encinas, mas não consegue seguir em frente. Os remorsos que sente pela morte de Samuel e o sofrimento por que passou nesse período ainda estão bem presentes, fazendo com que recorra a terapia", resume a Netflix.

Graças a um estágio, regressa à escola em que tudo aconteceu para confrontar os seus demónios. "Através do percurso de Omar, percebemos que os restantes alunos também estão a combater silenciosamente os seus próprios demónios. A temporada 7 de 'Elite' aborda o tema da saúde mental e como a maioria de nós a subestima por medo ou ignorância", acrescenta o serviço de streaming.

As novas personagem de "Elite" vão ajudar a aquecer o ambiente em Madrid, com Chloe (Mareia Balic) a destacar-se. Já Joel (Fernando Líndez) promete derreter corações nos corredores do colégio.

À sétima temporada, "Elite" continua a oferecer todos os ingredientes que conquistaram os espectadores: mistério, romances, sexo e festas num mundo elitista, mas que não deixa de fora temas como a saúde mental ou as ralações tóxicas.

A sétima temporada de "Elite" chega esta sexta-feira, dia 20 de outubro, à Netflix.