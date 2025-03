Depois da atribulada festa e do encontro de Rick (Walton Goggins) em Banguecoque, o casos e tensão aumenta entre os hóspedes e staff do White Lotus. Para antecipar a estreia do sexto episódio da terceira temporada da série, que chega no dia 24 de março, a Max revelou um teaser das próximas cenas.

No vídeo, Belinda (Natasha Rothwell) cita o filme "Scarface - A Força do Poder" enquanto conversa com o filho, que finalmente chega ao resort na Tailândia. "Primeiro consegues o dinheiro, depois consegues o poder, depois consegues as mulheres", referindo-se à forma como as pessoas se comportam na Tailândia.

Veja o teaser:

A nova temporada conta com Leslie Bibb, Carrie Coon e Michelle Monaghan no papel de três amigas de longa data, que embarcam numa viagem de raparigas. Já Walton Goggins é Rick, um homem robusto com um peso nos ombros, que viaja com a sua namorada mais nova e espírito livre.

Jason Isaacs e Parker Posey dão vida a um casal, em que ele é um empresário rico, de férias com os três filhos, interpretados por Patrick Schwarzenegger (a trabalhar para o pai), Sarah Catherine Hook (estudante do último ano da faculdade em estudos de religião) e Sam Nivola.

Já Lalisa Manobal (cantora Lisa) é uma das mentoras de saúde dos hóspedes do The White Lotus e Lek Patravadi veste a pele de um dos proprietários do resort e o visionário responsável pelo seu programa de bem-estar.