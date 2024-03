"O Problema Dos 3 Corpos" é um dos grandes investimentos de 2024 da Netflix. A adaptação televisiva criada por David Benioff e D.B. Weiss ("A Guerra dos Tronos") e Alexander Woo ("Sangue Fresco") estreia-se no dia 21 de março e o serviço de streaming revelou o trailer final da primeira temporada.

Baseada no livro Liu Cixin, que foi um sucesso mundial de vendas, "O Problema Dos 3 Corpos", série de "mistério e inovadora", conta com Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp ou Jonathan Pryce no elenco.

Veja o trailer:

Tal como o livro, a adaptação televisiva tem como pano de fundo inicial a Revolução Cultural chinesa e uma cientista de uma base militar secreta que decide enviar sinais para o espaço, tentando estabelecer contacto com extraterrestres.

"A decisão fatídica de uma jovem na China da década de 60 repercute-se pelo tempo e o espaço até afetar um grupo de brilhantes cientistas no presente. À medida que as leis da natureza se desenredam diante dos seus olhos, cinco antigos colegas reúnem-se para confrontar a maior ameaça da história da humanidade", resume o serviço de streaming,