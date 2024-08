A Max revelou um pequeno teaser da terceira temporada de "The White Lotus". Os novos episódios estreiam-se no serviço de streaming em 2025.

"O que acontece na Tailândia, fica na Tailândia", diz uma personagem no vídeo partilhado este domingo, dia 4 de agosto.

Veja o teaser:

As gravações dos novos episódios decorrem em Koh Samui, Phuket e Bangkok, na Tailândia. Os detalhes exatos do enredo têm sido mantidos em segredo.

Dom Hetrakul, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Scott Glenn, Francesca Corney , Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola vão fazer parte dos novos episódios.

Natasha Rothwell, que interpretou Belinda na primeira época, já tinha sido confirmada em abril de 2023.

Na primeira temporada, passada num resort do Havai, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais são o alvo do argumento do criador Mike White (argumentista de "School of Rock" e criador da série "Enlightened") e um elenco que incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que "The White Lotus" se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à HBO Max.

A premissa foi semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem vai passar uma semana num resort e há uma morte como pano de fundo que só no final vamos descobrir de quem é. O cenário e o elenco são renovados: do Havai passamos para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressam Jennifer Coolidge e Jon Gries e juntam-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.