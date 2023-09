Depois de "Squid Game" se tornar um fenómeno de popularidade, a Netflix decidiu desafiar os espectadores mais corajosos.

O concurso/ reality show "Squid Game: O Desafio" estreia-se a 22 de novembro, anunciou o serviço de streaming esta sexta-feira, 22 de setembro. Nas redes sociais, a plataforma revelou também o primeiro trailer da nova produção.

No concurso, 456 jogadores reais vão entrar no desafio com a esperança de ganhar o prémio de 4,56 milhões de dólares e mudar as suas vidas. "Enquanto competem numa série de jogos inspirados na série (além de algumas novidades surpreendentes) e são sujeitos a eliminações, as estratégias, alianças e caráter dos jogadores serão postos à prova", resume a Netflix.

No teaser, o serviço de streaming sublinha que os participantes vão "competir pelo maior prémio em dinheiro da história dos reality shows".

Veja o teaser: