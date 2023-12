"Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso, chega a 29 de dezembro à Netflix.

"Somente duas coisas podem animar um dia que corre mal: a primeira é amor; a segunda, roubar uma fortuna", resume o serviço de streaming. E são estas a grande motivação de Berlim durante os seus melhores anos, uma altura em que ele não tem sinais da doença e ainda não está preso na Casa da Moeda.

"É nesta altura que ele começa a preparar um dos seus assaltos mais extraordinários: fazer desaparecer 44 milhões em jóias como se fosse um truque de magia. Para isso, ele pede ajuda a um dos três gangues com os quais já trabalhou", adianta a Netflix.

Em junho, o SAPO Mag viajou até Madrid para a apresentação de "Berlim". A conferência de imprensa marcou o último dia de gravações da primeira temporada e, além do protagonista, contou com a presença do elenco principal da (Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez) e dos criadores (Álex Pina e Esther Martínez Lobato).

"É muito mais luminosa [do que 'La Casa de Papel']", resumiu Álex Pina. "'Berlim' tem um ADN muito diferente de 'La Casa de Papel. Viemos de duas séries muito complicadas como 'La Casa' e 'Sky Rojo', ambas com muitos níveis de angústia e violência, e quando começamos o processo de escrita de 'Berlim' queríamos ter mais luz e diversão", explicou.

Para Pedro Alonso, os espectadores vão conhecer um novo Berlim. "Tivemos que nos reinventar. (...) Há uma mudança de estilo e assim que virem dois minutos, vão ver que é outra série", sublinhou.

Na conversa com os jornalistas, o criador da série frisou que a música terá um papel importante na série, tal como aconteceu em "La Casa de Papel". "Em todas as séries que fizemos, a música teve um papel fundamental. Lidámos sempre com emoções, e a música coloca-nos num lugar especial. Esta é a série que produzimos com mais música. Já fizemos covers de muitas grandes canções, alguns hits (...) e temos alguns temas que foram compostos para a série", adiantou Álex Pina.

O criador revelou ainda que "Felicità", de Albano e Romina Power, será uma das canções principais. Para a série, Pedro Alonso e Tristán Ulloa juntaram-se e gravaram em estúdio uma versão do popular tema.

"Fomos a estúdio gravar e foi uma experiência deliciosa, incrível", confessou Pedro Alonso. "Ele não queria sair do estúdio. É um vicio", acrescentou Tristán Ulloa.

Veja o trailer:

287 cenários, 65 atores e 1400 figurantes

As gravações da série duraram nove meses e terminaram em junho, no centro de produção da Netflix em Madrid. Segundo o serviço de streaming, as gravações decorreram em 146 localizações e 287 cenários.

"Filmada em várias localizações em Paris, Madrid, Almería, León, Ávila, Segóvia e Toledo, esta série narra um dos roubos mais extraordinários do icónico personagem interpretado por Pedro Alonso, que retoma o papel do hedonista e astuto Berlim", resume a plataforma.

A primeira temporada de "Berlim" conta com 65 atores e atrizes e mais de 1400 figurantes. Ao lado do protagonista, na sua nova quadrilha estão: Michelle Jenner interpreta Keila, uma eminência em engenharia eletrónica; Tristán Ulloa incorpora Damián, um professor filantropo e confidente de Berlim; Begoña Vargas é Cameron, uma kamikaze que vive sempre no limite; Julio Peña Fernández dá vida a Roi, o fiel escudeiro de Berlim; e Joel Sánchez interpreta Bruce, o implacável homem de ação na quadrilha.

Itziar Ituño e Najwa Nimri, de de "La Casa de Papel" retomam os seus papéis como as polícias Raquel Murillo e Alicia Sierra, respetivamente. Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez e Rachel Lascar completam o elenco.