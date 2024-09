"Parece o filme 'Música no Coração", diz Emily (Lily Collins) no arranque do trailer da segunda parte da quarta temporada de "Emily in Paris", que se estreia a 12 de setembro. Depois das dúvidas nos primeiros episódios, a protagonista parece ter escolhido a sua cara metade.

No arranque da primeira parte da nova temporada, a Emily tem o coração dividido. "Após os acontecimentos dramáticos do casamento atribulado de Camille e Gabriel, Emily sente-se perdida: ela gosta de dois homens, mas Gabriel em breve vai ser pai com a sua ex e a desconfiança de Alfie acerca dela e de Gabriel confirmaram-se. No trabalho, Sylvie é obrigada a confrontar um complexo dilema do passado para tentar salvar o seu casamento, e a Agence Grateau atravessa uma fase de reformulação da equipa".

Entretanto, Mindy e a banda preparam-se para o Festival da Eurovisão da Canção, mas têm de fazer poupanças. "Enquanto trabalham juntos para tentar conquistar uma estrela Michelin, a química entre Emily e Gabriel é inquestionável, mas dois grandes segredos ameaçam deitar tudo a perder", pode ler-se na sinopse.

Para, Lily Collins a quarta temporada de "Emily in Paris" é a sua favorita. "Sem dúvida, a temporada quatro é a melhor de todas para mim. Sou suspeita, mas é muito mais marcante, mais ousada, mais vibrante. Esta também é a temporada em que Emily está mais vulnerável”, contou a atriz em entrevista à Netflix, citada pelo site brasileiro Omelete.

Darren Star, produtor da série, revelou ainda que a nova temporada vai ter "mais drama" e "muitas reviravoltas, com uma pitada de romance.

"Viajámos para os Alpes Franceses, para Itália... Enfim, é uma grande história. E, para mim, os personagens estão a amadurecer. A série não se repete na temporada quatro e gosto disso", acrescentou.