Participantes de "Squid Games - O Desafio", o novo concurso inspirado na popular série sul-coreana, querem processar a Netflix e os produtores do formato devido a alegadas lesões e hipotermia que sofrearam durante as gravações das provas.

Segundo o The Guardian, o escritório de advogados Express Solicitors está a representar dois dos jogadores, que garantem que garantem que a sua saúde esteve em risco durante o jogo "Macaquinho do Chinês", por estarem durante longos períodos "agachados, imóveis e em temperaturas baixas".

No jogo, a primeira prova do reality show do serviço de streaming, têm de ficar parados depois da popular "boneca" fazer a contagem "1, 2, 3, Macaquinho do Chinês". A prova foi gravada nos Cardington Studios, uma antiga base da Força Aérea Real em Bedfordshire, durante uma onda de frio.

Na época, segundo o jornal britânico, a Netflix confirmou que três dos 456 participantes foram assistidos por uma equipa médica durante as filmanens.

Daniel Slade, o diretor-geral da empresa de advogados, reagiu ao caso em comunicado: "Sabemos que as pessoas podem ver esta situação como uma espécie de batalha entre David e Golias. Os participantes pensavam que iam participar em algo divertido e quem se lesionou não estava à espera que isso acontecesse. Agora estão a braços com vários problemas, após terem permanecido muito tempo em situações de stress e temperaturas gélidas".

Citado pelo The Guardian, um porta-voz da equipa de produção de "Squid Games - O Desafio" adiantou que não foi apresentada nenhuma queixa. "Levamos muito a sério o bem-estar de todos os concorrentes", frisa.