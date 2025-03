Lochlan (Sam Nivola), estudante do ensino secundário, e Saxon (Patrick Schwarzenegger), que trabalha na empresa do pai, são os protagonistas do quinto episódio de "The White Lotus", que se estreou esta segunda-feira, dia 17 de março, na Max. No novo capítulo, os irmãos vão a uma festa, que se torna caótica.

Em conversa com o SAPO Mag, os atores confessam que as duas personagens têm uma relação próxima, apesar das diferenças. "Acho que o Saxon é uma pessoa que ama a sua família, preocupa-se mesmo com o irmão e a irmã, quer o melhor para eles, ou pelo menos o que acha que é melhor, e tenta prepará-lo", explica Patrick Schwarzenegger.

"Acho que o Saxon pode ser considerado o 'bad boy' ou o 'playboy' ou qualquer outra coisa que estavas a dizer. Mas penso que, ao longo da história, vão ficar a saber que ele admira muito o seu pai, e está mesmo a viver na sombra dele, querendo ser tudo o que ele é, até descobrir que não é", acrescenta.

Como seu "parceiro" de festas, Saxon tem o seu irmão mais novo, Lochlan. "Acho que a minha personagem, Lochlan, é muito inseguro e preso entre o seu irmão e a sua irmã, que estão a tentar seguir os seus próprios caminhos, enquanto ele é moralmente doutrinado. Acho que a sua principal luta é fazer essa escolha e tentar ser amado por toda a gente. Ele gosta tanto de agradar às pessoas, e eu identifico-me totalmente com isso", adianta Sam Nivola.

Veja o vídeo: