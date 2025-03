Sam Nivola interpreta Lochlan Ratliff em "The White Lotus", da Max. O jovem é o mais novo de três irmãos e tem uma relação próxima com o seu irmão mais velho, Saxon (Patrick Schwarzenegger).

[AVISO: ARTIGO COM SPOILERS DA TERCEIRA TEMPORADA DE "THE WHITE LOTUS"]

As últimas cenas protagonizadas por Lochlan e Saxon deram que falar nas redes sociais. No quinto episódio, depois da festa da Lua Cheia, os dois irmãos beijam-se. Já no capítulo desta segunda-feira, 24 de março, os flashbacks dessa noite revelam mais detalhes sobre a intimidade entre os dois e Chloe (Charlotte Le Bon).

À revista Variety, Sam Nivola defendeu que a dinâmica entre os irmãos não é baseada na atração sexual. "Acho que é outra coisa. Acho que vem de um sentimento de insegurança. Ele admira muito os irmãos, mas não do ponto de vista de uma atração física", frisou.

"Olhar para o Saxon enquanto se masturba não é uma coisa sexual – é mais como se ele o estivesse a estudar: 'Quem é este gajo? Como é que posso fazer com que ele goste de mim? Como é que posso tornar-me mais parecido com ele?'", explicou o ator, acrescentando que a sua personagem gosta de agradar a todos.

Para Sam Nivola, nos primeiros episódios, Lochlan percebe que o irmão tem dois objetivos na vida: "Ganhar dinheiro e fazer sexo. Portanto, a cena no barco é a tentativa tragicamente equivocada do Lochlan de dizer: 'Então, tu és o tipo do sexo. Vamos fazer algo nesse sentido e tentar ligar-nos de alguma forma.' Obviamente, é um grande erro".

Sobre as gravações das cenas, o ator confessou que estava "nervoso". "Estava completamente nervoso. Sou uma pessoa muito ansiosa, por isso estou sempre nervoso, especialmente num grande trabalho como este", contou à Variety,

"Fazer a cena de sexo foi angustiante, e estávamos num barco, e eu fico enjoado no mar. Por isso, foi uma grande fonte de stress. Mas a cena em si correu bem. O [showrunner] Mike White tranquilizou-nos bastante, e eu confiava muito no Patrick e na Charlotte", contou o protagonista de "The White Lotus".

"Todos confiávamos uns nos outros, e essa dinâmica funcionou bem. Na cena, o Patrick e eu somos irmãos, com esta rapariga que conhecemos no dia anterior. Foi muito estranho beijar o Patrick porque ele é um grande amigo meu. E, sabes, eu sou hetero, ele é hetero. Já é estranho", acrescentou.

Na entrevista, Sam Nivola defendeu que "teria sido mais fácil se fosse a primeira vez que nos encontrávamos". "Estranhamente, foi mais fácil fazer coisas com a Charlotte porque não havia envolvimento emocional. É apenas alguém que acabei de conhecer. Mas o Patrick já era como um irmão para mim. Parecia meio errado", explicou.