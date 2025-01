A segunda temporada de "Perfil Falso", que se estreou a 8 de janeiro, roubou o primeiro lugar a "Squid Game" no top diário da Netflix em Portugal. A segunda parte da série sul-coreana liderava o ranking desde a estreia, a 26 de dezembro de 2024.

Já no top global do serviço de streaming, "Squid Game" continua na liderança e a bater recordes - os novos episódios conquistara, 152,5 milhões de visualizações.

"Perfil Falso" segue Camila, que cria "um perfil sexy numa aplicação de encontros em busca do homem dos seus sonhos, e que conhece um sonho de homem chamado Fernando". "Porém, descobre que ele não é solteiro… nem o nome dele é Fernando", adianta o serviço de streaming.

"Ao cair numa armadilha, Camila percebe que, afinal, está a viver um pesadelo. Disposta a tudo para saber quem é realmente o homem que conheceu, a jovem procura desesperadamente descobrir a verdadeira identidade do vigarista com o objetivo de o fazer pagar por cada uma das mentiras que lhe contou e promessas que lhe fez. Camila mal sabe que está a entrar num complexo labirinto em que as aparências iludem, e a ser arrastada para um mundo de sexo proibido e de poderes mortais", resume a Netflix.

Nos novos episódios, determinada a libertar-se do controlo de Miguel, Camila começa uma nova vida com David. "No entanto, uma série de misteriosos assassinatos ameaça destruir a sua relação feliz", adianta a sinopse.