A série televisiva portuguesa "Pôr do Sol" integra, a partir de hoje, o catálogo da Prime Video em Portugal, revelou a plataforma de 'streaming', na semana em que se estreou nos cinemas uma longa-metragem ligada ao projeto.

A série de comédia “Pôr do Sol”, produzida pela Coyote Vadio, é uma ideia do realizador Manuel Pureza, do argumentista Henrique Dias e do ator Rui Melo e foi exibida na RTP entre 2021 e 2022.

Atualmente a série está disponível na RTP Play e a primeira temporada está também na plataforma Netflix.

O projeto é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela e é protagonizada por Rui Melo, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Carla Andrino, entre outros.

Na quinta-feira estreou-se nos cinemas a longa-metragem de ficção "Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó", cuja história é uma prequela da série.