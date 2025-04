"Pulsação", o primeiro drama médico em língua inglesa da Netflix, chegou esta quinta-feira, dia 3 de abril. No dia de estreia, a série criada por Emmy Carlton Cuse e pela argumentista Zoe Robyn conquistou o top diário do serviço de streaming.

Em Portugal, a primeira temporada entrou diretamente para o terceiro lugar do ranking, ficando apenas atrás de "Adolescência" e "Jovens Desaparecidas: O assassino em série de long Island".

Em "Pulsação", com um furacão à porta do Centro de Traumatologia de Nível I mais concorrido de Miami, a Dra. Danny Simms (Willa Fitzgerald), interna de terceiro ano, é inesperadamente promovida quando o estimado chefe de equipa, Dr. Xander Phillips (Colin Woodell), é suspenso.

"Entre a intensificação da tempestade e uma avalanche de casos de traumatologia, o hospital encerra, forçando Danny e Phillips a colaborar... por entre os pormenores chocantes do seu romance complicado e ilícito que vêm à tona. Além dos problemas da relação dos colegas, os médicos das Urgências enfrentam os seus próprios desafios pessoais e profissionais, enquanto trabalham sob pressão com casos de vida ou morte. Na verdade, para os médicos deste grupo unido, é mais fácil salvar as vidas dos doentes do que gerir as suas", resume a Netflix.

A série conta com Willa Fitzgerald, Colin Woodell, Justina Machado, Jack Bannon, Jessie T. Usher, Jessy Yates, Chelsea Muirhead e Daniela Nieves no elenco principal.

Néstor Carbonell, Jessica Rothe, Santiago Segura, Ash Santos e Arturo Del Puerto também participam na primeira temporada.