No episódio de estreia da segunda temporada de "The Last of Us", estreado a 14 de abril, Ellie (Bella Ramsey) encontra uma edição de 2003 - ano em que, na narrativa, começou a pandemia que levou ao colapso da sociedade da revista - People com Jennifer Aniston na capa. Nas redes sociais, a atriz reagiu com humor à cena da série da Max.

"De todas as coisas a sobreviver ao apocalipse", escreveu Jennifer Aniston, entre risos, na sua conta no Instagram. Na cena, a personagem aparece a folhear uma edição dedicada aos melhores e piores outfits.

Em março, surgiram vários rumores de um possível romance entre Jennifer Aniston e Pedro Pascal (Joel). Segundo a Entertainment Weekly, os dois atores foram vistos a sair do hotel Sunset Tower, no bairro de West Hollywood, em Los Angeles.